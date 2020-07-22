الصحة الروسية: تكرار الإصابة بفيروس كورونا "ظاهرة نادرة"
روسيا - (أ ش أ)
أعلن المكتب الصحفي التابع لوزارة الصحة الروسية، أن تكرار الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" أمر نادر الحدوث، ربما يحدث بسبب خصوصيات الجهاز المناعي للشخص الذي قد تعاوده الإصابة.
ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء، عن بيان لوزارة الصحة الروسية - جاء في نصه "أن تكرار العدوى ظاهرة نادرة وربما ترتبط بخصائص الجهاز المناعي لشخص معين".
وأكدت وزارة الصحة الروسية، أن اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا المستجد"، يتم تطويرها بطريقة تشكل مناعة مستمرة طويلة الأمد، لذا فمن المتوقع أن تحمي بشكل فعال ضد الإصابة بالفيروس التاجي.
وكان قد جرى في وقت سابق الإبلاغ عن إصابة عاملة طبية مرتين بفيروس "كورونا المستجد"، وذلك في غضون شهرين في منطقة فلاديمير الروسية.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:قبل جدل آيا صوفيا: مساجد وكنائس بحيوات كثيرة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
89078
عدد المصابين
-
29473
عدد المتعافين
-
4399
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
14989638
عدد المصابين
-
8995714
عدد المتعافين
-
616162
عدد الوفيات
إعلان