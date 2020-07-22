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الصحة الروسية: تكرار الإصابة بفيروس كورونا "ظاهرة نادرة"

07:49 م الأربعاء 22 يوليه 2020
الصحة الروسية: تكرار الإصابة بفيروس كورونا "ظاهرة نادرة"

فيروس كورونا

روسيا - (أ ش أ)

أعلن المكتب الصحفي التابع لوزارة الصحة الروسية، أن تكرار الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" أمر نادر الحدوث، ربما يحدث بسبب خصوصيات الجهاز المناعي للشخص الذي قد تعاوده الإصابة.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء، عن بيان لوزارة الصحة الروسية - جاء في نصه "أن تكرار العدوى ظاهرة نادرة وربما ترتبط بخصائص الجهاز المناعي لشخص معين".

وأكدت وزارة الصحة الروسية، أن اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا المستجد"، يتم تطويرها بطريقة تشكل مناعة مستمرة طويلة الأمد، لذا فمن المتوقع أن تحمي بشكل فعال ضد الإصابة بالفيروس التاجي.

وكان قد جرى في وقت سابق الإبلاغ عن إصابة عاملة طبية مرتين بفيروس "كورونا المستجد"، وذلك في غضون شهرين في منطقة فلاديمير الروسية.

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فيروس كورونا وزارة الصحة الروسية الجهاز المناعي

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