العاهل السعودي يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء من مشفاه

الرياض- (أ ف ب):

ترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ليل الثلاثاء اجتماعا لمجلس الوزراء السعودي بعد يوم على دخوله مستشفى في الرياض لإجراء فحوصات بسبب التهاب في المرارة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت وكالة الأنباء السعودية "عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم (الثلاثاء) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض".

ونقلت الوكالة عن العاهل السعودي "تقديره لكل من سأل عنه (..) للاطمئنان على صحته".

وبحث المجلس "استعدادات وترتيبات بأعمال الحج لتنفيذ خططها الأمنية والوقائية والتنظيمية والخدمية".

وكان العاهل السعودي دخل المستشفى الإثنين لإجراء فحوصات بسبب التهاب في المرارة.

ومن النادر أن تنشر المملكة بيانات تتعلق بالحالة الصحية للملك البالغ من العمر 84 عاما.

ومنذ تسلّمه الحكم في 2015 بعد وفاة أخيه الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز (90 عاما)، أطلقت المملكة سلسلة إصلاحات اقتصادية طموحة لتنويع اقتصادها المرتهن للنفط، بالإضافة إلى منح المزيد من الحقوق إلى النساء.

كما فتح العاهل باب السلطة أمام جيل شاب من أسرة آل سعود لتولي الحكم، فأقدم على تغيير هام في الخلافة، مع سطوع نجم ابنه محمد الذي عينه وزيرا للدفاع في عام 2015 عندما كان يبلغ من العمر 30 عاما، ولاحقا في منصب ولي العهد.

وفي 2017، نفت المملكة أن يكون الملك على وشك التنازل عن الحكم لصالح نجله الشاب الذي يُنظر إليه على نطاق واسع أنّه الحاكم الفعلي للبلاد.