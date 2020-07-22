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قيمتها ٥ ملايين دولار.. واشنطن تعلن عن مكافأة للمساعدة بالقبض على مسؤول في فنزويلا

01:03 ص الأربعاء 22 يوليه 2020
قيمتها ٥ ملايين دولار.. واشنطن تعلن عن مكافأة للمساعدة بالقبض على مسؤول في فنزويلا

مايك بومبيو

وكالات

رصدت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، ٥ ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات حول رئيس المحكمة العليا في فنزويلا مايكل مورينو، تؤدي إلى القبض عليه، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن بلاده فرضت عقوبات على رئيس المحكمة العليا في فنزويلا.

وذكر بيان للخارجية، أن "العقوبات على مورينو جاءت بسبب اتهامات أمريكية له بالفساد"، مشيرًا إلى أن "العقوبات تشمل أيضًا زوجة مورينو".

يذكر أن الولايات المتحدة عرقلت في مايو الماضي، تبني مجلس الأمن الدولي لمشروع بيان روسي كان يدعو لاحترام سيادة فنزويلا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وتضمن مشروع البيان الذي قدمه نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي "رفض استخدام القوة أو التهديد بها، وإدانة الإرهاب بشتى أشكاله واستخدام المرتزقة، والتأكيد على جميع قرارات مجلس الأمن ذات الشأن".

مايك بومبيو فنزويلا وزارة الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة

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