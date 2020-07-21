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ترامب: أجرينا نحو ٥٠ مليون فحص للكشف عن كورونا

11:27 م الثلاثاء 21 يوليه 2020
ترامب: أجرينا نحو ٥٠ مليون فحص للكشف عن كورونا

دونالد ترامب

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده تقدم مساعدات لغدة دول لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) مشيرًا إلى أن القطاع الصحي في بلاده أصبح متمرسًا على التعامل مع تلك الأزمة.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي بشأن أزمة جائحة كورونا، اليوم الثلاثاء، إن بلاده حققت زيادة تقدر بنحو ٤ أضعاف في أعداد الفحوصات التي تجريها للكشف عن مصابين جدد بفيروس كورونا، مضيفًا أنهم أجرو نحو ٥٠ مليون اختبار لكورونا.

وأشار إلى أن بلاده تشهد وفرة في أجهزة التنفس الصناعي، التي قدمت بعضها للدول المتضررة من الوباء، كما تشهد وفرة في الأسرة بالمستشفيات.

وأكد أن إدارته أنقذت ملايين الأشخاص بفضل الإغلاق المبكر الذي فرضته في البلاد.

وجدد الرئيس الأمريكي اتهامه للصين، بالتسبب في تفشي وباء كورونا عالميًا.

دونالد ترامب فيروس كورونا كوفيد 19 الولايات المتحدة

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