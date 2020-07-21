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الحكومة الأردنية تعلن فتح المطارات في النصف الأول من أغسطس

09:27 م الثلاثاء 21 يوليه 2020
الحكومة الأردنية تعلن فتح المطارات في النصف الأول من أغسطس

الأردن - (أ ش أ)

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، بدء فتح المطارات في المملكة الأردنية تدريجيًا وفقًا شروط صحية، في النصف الأول من أغسطس المقبل.

وقال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة، خلال مؤتمر صحفي، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، إن الحكومة الأردنية تعلن خطوة إضافية جديدة في هذا المجال تتمثل في الفتح التدريجي للمطارات وفق إجراءات ومتطلبات وقائية صحية شاملة وعلى مجموعة محددة من الدول وفقًا لتصنيف الحالة الوبائية فيها.

وأوضح العضايلة، أن استمرار فتح المطارات وحركة الطيران سيخضع لتقييم مستمر وتقدير لخطورة الحالة الوبائية، وسيُعدّل توسعًا أو تضييقًا بحسب مستجدات الحالة الوبائية داخلياً في الأردن، وأيضاً في الدول المسموح بالسفر منها وإليها.

بدورها، أعلنت وزارة السياحة والآثار الأردنية قائمة الدول الخضراء التي تسمح الحالة الوبائية فيها باستئناف الحركة الجوية مع الأردن.

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