رئيس المجلس الأوروبي يقدم مقترحا جديدا لخطة التعافي الاقتصادي من كورونا

بروكسل - (د ب أ)

قدم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، مقترحًا جديدًا، في محاولة لسد فجوة الانقسامات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بشأن خطة التعافي الاقتصادي من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والميزانية الشاملة.

وقال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن المقترح الجديد يتضمن صرف منح بقيمة 390 مليار يورو (446 مليار دولار)، مضيفين أن الدول الأعضاء في التكتل مستعدون لقبول هذا المبلغ.

ويشير المقترح الجديد الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إلى أن المبلغ الإجمالي لصندوق التعافي الذي تبلغ قيمته 750 مليار يورو لا يزال قائما دون تغيير.

كما ينص الاقتراح الجديد على زيادة قيمة ما يسمى بالاستردادات وهي مبالغ مالية تحصل عليها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تزيد قيمة مساهمتها في ميزانية الاتحاد عن قيمة ما تحصل عليه من برامج الإنفاق الخاصة بالاتحاد بسبب عدم حاجتها لمثل هذه البرامج. وحققت هولندا أكبر مكسب مقارنة بالاقتراح السابق الذي قدمه ميشيل.

ويؤكد الاقتراح الجديد أنه سيتم إدخال "نظام عام يتضمن شروطا" لربط الميزانية باحترام سيادة القانون ، لكن التفاصيل لا تزال غير واضحة.