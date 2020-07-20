ترامب للسيسي: أمريكا ملتزمة بتسهيل التوصل لاتفاق عادل بشأن سد النهضة

وكالات:

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للرئيس عبد الفتاح السيسي، على التزام الولايات المتحدة بتسهيل التوصل لاتفاق منصف وعادل بشأن سد النهضة.

وقال المتحدث باسم البيض الأبيض، في تغريدتين على "تويتر"، اليوم الاثنين، إن "الرئيس ترامب أكد لنظيره المصري على التزام الولايات المتحدة بتسهيل التوصل لاتفاق منصف وعادل بشأن سد النهضة".

وأضاف أنه أكد الجانبان على أهمية التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في ليبيا.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمنياته في تخطي الشعب المصري أزمة وباء كورونا.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحث هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطورات القضية الليبية ومستجدات ملف سد النهضة، صرح بذلك السفير بسام راضي.

وقال البيان، إن الاتصال تناول آخر مستجدات القضية الليبية، حيث استعرض الرئيس موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية، الهادف إلى استعادة توازن أركان الدولة والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الأمنية بتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي لم تزد القضية سوى تعقيدا وتصعيدا حتى باتت تداعيات الأزمة تؤثر على الأمن والاستقرار الإقليمي بأسره.

من جانبه، أبدي الرئيس الأمريكي تفهمه للشواغل المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمة الليبية على المنطقة، مشيدا بالجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الليبية والتي من شأنها أن تعزز من مسار العملية السياسية في ليبيا.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة، فضلا عن بعض الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين.