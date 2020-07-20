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باكستان تسجل 1588 إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:43 ص الإثنين 20 يوليه 2020
باكستان تسجل 1588 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في باكستان

إسلام أباد - (أ ش أ):

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 265 ألفا و83 حالة، وذلك عقب تسجيل 1588 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة (دون) الباكستانية اليوم الاثنين أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ارتفعت إلى 5 آلاف و599 حالة، وذلك عقب تسجيل 31 حالة وفاة جديدة، مضيفة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 205 آلاف و929 حالة، بعد تعافي 1653 حالة أمس الأحد.

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كورونا في باكستان فيروس كورونا باكستان

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