ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بتركيا إلى 202284

أنقرة - أ ش أ/

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 17 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5167 شخصا.

وأشارت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" اليوم الخميس- إلى تسجيل 1186 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 202284 شخصا.