أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بتركيا إلى 202284

11:49 م الخميس 02 يوليه 2020
ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بتركيا إلى 202284

فيروس كورونا

أنقرة - أ ش أ/

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 17 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5167 شخصا.

وأشارت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" اليوم الخميس- إلى تسجيل 1186 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 202284 شخصا.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا كوفيد 19 وزارة الصحة التركية تركيا

الخبر التالى:

الخارجية الروسية: مزاعم "التواطؤ" بين موسكو وطالبان "صراع داخلي" أمريكي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 71299

    عدد المصابين

  • 19288

    عدد المتعافين

  • 3120

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10776482

    عدد المصابين

  • 5528165

    عدد المتعافين

  • 517666

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انهيار البطل.. مانشستر سيتي يفسد احتفالات ليفربول بهزيمة ثقيلة