ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بتركيا إلى 202284
11:49 م الخميس 02 يوليه 2020
أنقرة - أ ش أ/
أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 17 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5167 شخصا.
وأشارت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" اليوم الخميس- إلى تسجيل 1186 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 202284 شخصا.
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