كندا.. القبض على مسلح بالقرب من منزل رئيس الوزراء
وكالات:
قال مسؤولون كنديون إن الشرطة ألقت القبض على رجل مسلح صباح اليوم الخميس بعدما دخل منطقة في أوتاوا تتمتع بخصوصية حيث يقيم رئيس الوزراء جاستن ترودو مضيفة أن ترودو لم يكن موجودا في مسكنه في ذلك الوقت.
ويقيم ترودو وأفراد عائلته في منزل كبير ضمن مجمع ريدو هول وهو مقر الإقامة الرئيسي للحاكمة العامة جولي باييت الممثلة الرسمية للملكة إليزابيث. وتبلغ مساحة ريدو هول 88 فدانا.
وقالت الشرطة في حسابها على تويتر "تمكن رجل مسلح من دخول المجمع...لم يكن رئيس الوزراء ولا الاكمة العامة داخله وقت وقوع الحادث".
وأضافت "ألقي القبض على الرجل دون وقوع أي حادث. هو الآن في الحجز ويخضع للاستجواب".
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