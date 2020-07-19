سفير روسيا في بريطانيا ينفي اتهامات بشأن محاولة سرقة أبحاث حول لقاح محتمل لكورونا

لندن - (د ب أ):

نفى السفير الروسي في بريطانيا اتهامات بشأن سعي الاستخبارات الروسية لسرقة أبحاث حول لقاح محتمل لفيروس كورونا يتم تطويره في بريطانيا.

وقال السفير أندري كلين، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنه لا يصدق القصة على الإطلاق وأنه "لا معنى لها".

وأعلنت أجهزة الأمن البريطانية الخميس الماضي أن قراصنة إلكترونيين استهدفوا جهات تعمل على تطوير لقاح، وقالت إنهم يعملون لصالح المخابرات الروسية بشكل شبه مؤكد.

ورفض السفير كلين أيضا مزاعم حول تدخل روسيا في الساحة السياسية البريطانية. وقال إن بلاده تسعى لعلاقات أفضل مع المملكة المتحدة سواء فاز المحافظون أم حزب العمال.

وقال كلين إن المسؤولين الروس اكتشفوا "عدة هجمات سيبرانية" انطلقت من المملكة المتحدة خلال الاستفتاء الذي جرى مؤخرا على تعديلات دستورية تمهد الطريق للرئيس فلاديمير بوتين للبقاء في السلطة حتى عام 2036. وقال إن روسيا "لا تتهم المملكة المتحدة كدولة"، إلا أنه امتنع عن إعطاء المزيد من التفاصيل.

ورد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على ادعاءات كيلين بالتأكيد على أنها "لا تتمتع بمصداقية"، ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول إنها "هراء يهدف لصرف الانتباه عن الاتهامات شديدة الخطورة التي نوجهها".