الصين: 16 إصابة بفيروس كورونا بينها 13 حالة بعدوى محلية

بكين - (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع عدم تسجيل أي إصابات بعدوى محلية في بكين لليوم الثالث عشر على التوالي، فيما تلقت تقارير عن 16 إصابة جديدة بينها 13 بعدوى محلية جميعها في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي البلاد، ما رفع إجمالي المصابين إلى 83660 وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع حالتين في مقاطعة قوانغدونغ وحالة واحدة في مقاطعة شاندونغ، فيما وصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2007 حالات غادر منها 1923 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 17 شخصا غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 78775 شخصا، مشيرة إلى أن 6925 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مازالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 212 شخصا الملاحظة الطبية أمس، وتابعت أنه تم أمس تسجيل 42 إصابة جديدة بدون أعراض بينها 12 حالة وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 147 منها 87 حالة وافدة.

وحتى نهاية أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 1777 إصابة مؤكدة، بما في ذلك 12 وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 إصابة مؤكدة، بينما أبلغت مقاطعة تايوان عن 454 إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 1274 مريضا في هونج كونج، 46 مريضا في ماكاو، و440 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.