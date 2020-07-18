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الصحة الأردنية: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

07:11 م السبت 18 يوليه 2020
الصحة الأردنية: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

عمان - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم السبت عن تسجيل 5 حالات غير محلية بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1214.

وأشار بيان لوزارة الصحة أوردته وكالة الأنباء الأردنية ، أن الحالات الجديدة سجلت لقادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر (3 من السعوديّة، و1 من العراق، و1 من الولايات المتحدة الأميركيّة)، كما سجلت حالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 11 حالة ، و تسجيل حالة شفاء واحدة.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا كوفيد 19 وزارة الصحة الأردنية

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