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بايدن يحذر من تدخل روسي صيني نشط في الانتخابات

06:01 ص السبت 18 يوليه 2020
بايدن يحذر من تدخل روسي صيني نشط في الانتخابات

جو بايدن

واشنطن- (د ب أ):
قال جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق والمنافس الانتخابي المحتمل للرئيس دونالد ترامب، ليل الجمعة/السبت، إنه يتلقى معلومات استخباراتية حاليا تفيد بمحاولات نشطة من جانب روسيا والصين لإثارة الشكوك في النظام الانتخابي الأمريكي.

وأضاف بايدن: "لا يزال الروس ينخرطون في محاولة نزع الشرعية عن عمليتنا الانتخابية"، بحسب ما نقلته صحيفة واشنطن بوست.

وتابع: "تنخرط الصين وغيرها كذلك في أنشطة هدفها نزع الثقة في النتيجة".

وحذر بايدن في الماضي من التدخل الروسي ، ولكن ربما يعد هذا التحذير الأكثر صراحة لنائب الرئيس السابق حتى الآن بشأن احتمال إعادة سيناريو انتخابات عام 2016، حسب الصحيفة.​

جو بايدن الانتخابات الأمريكية الصين روسيا

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