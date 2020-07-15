الكرملين : بوتين ومحمد بن زايد يؤكدان أهمية استئناف الحوار بين الليبيين
موسكو- (أ ش أ):
بحث الرئيس الروسي،فلاديمير بوتين،وولي عهد الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي بينهما، الوضع في ليبيا، مشيران إلى أهمية الحوار وتوحيد الجهود الدولية في مجال تسوية الأزمة هناك .
جاء ذلك في بيان للكرملين اليوم الأربعاء ، وذلك وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية: " وأشار البيان إلى انه تم تبادل الآراء حول الوضع في ليبيا وأهمية استئناف الحوار بين الليبيين وتوحيد الجهود الدولية في التسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة الليبية، وجرى الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات " .
وتواصل روسيا والإمارات أيضا التنسيق بشأن الوضع في السوق العالمية للنفط، سواء في إطار "أوبك+" أوعلى مستوى منتدى البلدان المصدرة للغاز .
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