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تظاهرات في أذربيجان للمطالبة بتحرك عسكري ضد الجارة أرمينيا

02:51 م الأربعاء 15 يوليه 2020
تظاهرات في أذربيجان للمطالبة بتحرك عسكري ضد الجارة أرمينيا

أرشيفية

باكو- (بي بي سي):

استخدمت الشرطة في أذربيجان خراطيم المياه لتفريق آلاف المتظاهرين الذين يطالبون بتحرك عسكري ضد أرمينيا المجاورة.

اقتحم بعض المتظاهرين مبنى البرلمان في العاصمة باكو.

وتأتي الاحتجاجات بعد ثلاثة أيام من القتال على طول الحدود بين البلدين.

وأعلنت أذربيجان مقتل 11 جنديا ، بينما أفادت أرمينيا بمقتل 4 من عسكرييها فى الاشتباكات على الحدود بين البلدين.

ويتهم الطرفان بعضهما ببدء القتال.

وخاضت أرمينيا وأذربيجان حربًا على إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها، انتهت بوقف إطلاق النار في1994.

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