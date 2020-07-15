باكستان تسجل 2165 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يتجاوز الـ 255 ألفا

إسلام آباد- (أ ش أ):

سجلت باكستان 2165 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 255 ألفا و769 حالة .

وذكر مركز العمليات والقيادة المعني بمكافحة فيروس كورونا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم الأربعاء، بأن حيث تم تسجيل 5386 حالة وفاة بسبب الوباء في البلاد، فيما تعافى نحو 172 ألفا و810 مريض عبر البلاد .

وكان للعاصمة النصيب الأكبر بواقع 14 ألفا و315 حالة،بينما سجل إقليم السند 107 آلاف و773 إصابة ويليه إقليم البنجاب بـ88 ألفا و45 حالة.