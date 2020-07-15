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أكثر من مليون شخص في بريطانيا يقلعون عن التدخين منذ تفشي كورونا

12:44 م الأربعاء 15 يوليه 2020
أكثر من مليون شخص في بريطانيا يقلعون عن التدخين منذ تفشي كورونا

لندن- (بي بي سي):

أقلع أكثر من مليون شخص في بريطانيا عن التدخين منذ تفشي فيروس كورونا بحسب دراسة استقصائية لمنظمة "آش" للعمل الخيري.

وتشير الدراسة إلى أن أكثر من 41% ممن توقفوا عن التدخين، قالوا أن قرارهم جاء استجابة للمخاوف من تداعيات الفيروس التاجي الذي يهاجم الرئتين بشكل خاص وسط تحذيرات من مؤسسات صحية عالمية عدة من أن التدخين قد يفاقم معاناة المصابين بالفيروس.

و تؤكد الدراسة أنه بالإضافة إلى المخاوف الصحية، ساهمت إجراءات العزل و التباعد الاجتماعي في صعوبة الحصول على التبغ.

و أشار مسح أجرته جامعة كلية لندن أن عدد الأشخاص الذين اقلعوا عن التدخين في عام 2020 هو الأكبر منذ بدء عملية المسح في عام 2007.

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