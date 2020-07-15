أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق إسماعيلية الصحراوي الخطيب ومرتضى منصور سد النهضة التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

الآلاف يتظاهرون في القدس ضد نتنياهو ويطالبون باستقالته

12:58 ص الأربعاء 15 يوليه 2020
الآلاف يتظاهرون في القدس ضد نتنياهو ويطالبون باستقالته

إسرائيليون يتظاهرون أمام مقر بنيامين نتانياهو في ا

تل أبيب - (ا ف ب)

تظاهر آلاف الأشخاص، مساء الثلاثاء، في القدس ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المتهم في عدة قضايا فساد، مطالبين باستقالته.

ورفع المتظاهرون المتجمعون أمام منزل رئيس الوزراء لافتات كتب عليها "فساد نتنياهو يثير اشمئزازنا" و"نتنياهو استقل"، على ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس.

وأحاطت أعداد من الشرطيين بالمتظاهرين الذين كانوا يضعون كمامات لكن من دون الالتزام بوجوب التباعد في ما بينهم.

وقال لوران سيجيه الذي قدم من تل أبيب للمشاركة في التظاهرة متحدثا لوكالة فرانس برس إن "الفيروس الأكثر فتكا ليس كوفيد-19 بل الفساد".

ويواجه نتنياهو اتهامات في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بالرشوة والاحتيال واستغلال الثقة، وأدى تفشي فيروس كورونا إلى إرجاء محاكمته إلى الشهر المقبل.

ولا يلزم القانون الإسرائيلي رئيس الوزراء بالاستقالة إن وجهت إليه التهمة، إنما فقط إذا تمت إدانته بجريمة وبعد استنفاد كل سبل الاستئناف، ما قد يستغرق سنوات.

وكان المتظاهرون يحتجون على طريقة التعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في وقت أعلنت وزارة الصحة تسجيل أكثر من 1400 إصابة جديدة منذ 24 ساعة.

وكانت إسرائيل التي تعد حوالى تسعة ملايين نسمة تتباهى حتى وقت قصير بكيفية تعاملها مع الأزمة الصحية، لكن عدد الإصابات الجديدة عاود الارتفاع بموازاة رفع تدابير الحجر المنزلي.

وألغت الحكومة في أواخر مايو بعض القيود المفروضة، لكنها عادت وفرضت الأسبوع الماضي تدابير جديدة مثل إغلاق الحانات والنوادي الليلية والقاعات الرياضية.

وأحصت السلطات رسميا أكثر من 41200 مصاب توفي منهم 368، وفق حصيلة صدرت الثلاثاء.

هذا المحتوى من

القدس احتجاجات بنيامين نتنياهو

الخبر التالى:

"الأمن والتعاون الأوروبي" تطالب بوقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 83930

    عدد المصابين

  • 25544

    عدد المتعافين

  • 4008

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13374200

    عدد المصابين

  • 7814762

    عدد المتعافين

  • 578470

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا مصر: تجاوزنا إصابات الصين لأول مرة.. والوفيات فوق 4 آلاف (تفاعلي)