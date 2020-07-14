طهران تعلن إعدام موظف سابق في وزارة الدفاع الإيرانية بعد اتهامه ببيع معلومات لواشنطن

طهران- (بي بي سي):

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران إعدام موظف سابق في وزارة الدفاع متهم ببيع معلومات لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

وفي مؤتمر صحفي ، قال غلام حسين الإسماعيلي إن إعدام رضا أصغري تم الأسبوع الماضي.

وقال إن أصغري بدأ في بيع معلومات لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية حول برنامج الصواريخ الإيرانية بعد تقاعده من العمل بقسم الطيران بوزارة الدفاع ، و ذلك قبل أن يتم القبض عليه والحُكم عليه بالإعدام.