الصين تسجل 3 إصابات جديدة فقط بكورونا ولا وفيات

بكين - (د ب أ)

أعلنت السلطات الصينية اليوم الثلاثاء أن عدد الأشخاص الذين يعالجون من مرض (كوفيد-19) في البلاد، تراجع إلى 297 شخصا فقط، مع تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة فقط جميعها لأشخاص قادمين من الخارج.

ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة، ليستقر العدد الإجمالي للوفيات عند 4634 من بين 83605 إصابة بالمرض.

وهناك 115 شخصا قيد العزل الصحي والملاحظة إما للاشتباه بإصابتهم بالمرض أو إصابتهم بالفعل بدون ظهور أعراض عليهم.​