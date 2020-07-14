مسؤول أممي: ترامب أثر سلبيًا على حرية الصحافة في العالم والبيت الأبيض يهاجم وسائل الإعلام
وكالات
اتهم ديفيد كاي المقرر الخاص للأمم المتحدة لحرية التعبير، البيت الأبيض، اليوم الاثنين، بشن هجوم على وسائل الإعلام مشيرًا إلى ترامب أثر سلبيًا على حرية الصحافة في العالم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وقال ديفيد كاي للصحفيين في جنيف، اليوم، "من الواضح أن نهجه خلال السنوات الأربع الماضية صار الطريقة التي يخاطب بها هذا الرئيس بالذات وسائل الإعلام: الطريقة التي يشوه بها وسائل الإعلام ويشوه بها حرية التعبير"
وسُئل عن تأثير ذلك على حرية الصحافة حول العالم فقال "هناك تأثير لترامب بشكل واضح، وهو تأثير سلبي للغاية".
وحدد كاي ما يوصف بالهجوم على الصحفيين بمزيج من الانتقاد للصحفيين ونشر "التضليل" عنهم وكذلك العمل مع المؤسسات الإعلامية المحافظة.
وأعرب كاي عن أمله بأن تنتهي "الهجمات" على الصحفيين الأمريكيين عندما يترك الرئيس دونالد ترامب منصبه.
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