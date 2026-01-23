لندن- (د ب أ)

قال نائب رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد لامي، إن تغيير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته لضم جرينلاند كانت بسبب إعراب المملكة المتحدة وأوروبا عن "استيائهما".

كان الرئيس الأمريكي هدد بفرض رسوم جمركية على الدول الأوروبية التي عارضت محاولته للاستحواذ على جزيرة جرينلاند، التابعة للدنمارك والتي تتمتع بالحكم الذاتي.

ولكن بدا أن ترامب تراجع عن ذلك، أمس الأول الأربعاء، حيث قال إنه لن يطبق الرسوم الجمركية بعد الموافقة على "إطار عمل لاتفاق مستقبلي" بشأن الأمن في القطب الشمالي، بعد محادثات مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وفي خطاب طويل ومتعدد الجوانب أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بدا أن ترامب يستبعد استخدام القوة العسكرية لضم جرينلاند.

وفي معرض التحدث لبودكاست "بوليتيكال ثينكينج" التابع لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قال لأمي إن الولايات المتحدة "رغم الضجيج استجابت لمخاوفنا".

وأضاف: "تراجع دونالد ترامب عن أي مقترح للجوء للقوة، وعن الرسوم الجمركية".

وقال: "السبب هو أن صديقه المقرب، متمثلا في المملكة المتحدة، وشركاءه الأوروبيين، أعربوا عن استيائهم وبالتالي تراجع".