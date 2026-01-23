إعلان

ديفيد لامي: استياء بريطانيا وأوروبا دفع ترامب إلى تغيير موقفه بشأن جرينلاند

كتب : مصراوي

10:45 ص 23/01/2026

ديفيد لامي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لندن- (د ب أ)

قال نائب رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد لامي، إن تغيير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته لضم جرينلاند كانت بسبب إعراب المملكة المتحدة وأوروبا عن "استيائهما".

كان الرئيس الأمريكي هدد بفرض رسوم جمركية على الدول الأوروبية التي عارضت محاولته للاستحواذ على جزيرة جرينلاند، التابعة للدنمارك والتي تتمتع بالحكم الذاتي.

ولكن بدا أن ترامب تراجع عن ذلك، أمس الأول الأربعاء، حيث قال إنه لن يطبق الرسوم الجمركية بعد الموافقة على "إطار عمل لاتفاق مستقبلي" بشأن الأمن في القطب الشمالي، بعد محادثات مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وفي خطاب طويل ومتعدد الجوانب أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بدا أن ترامب يستبعد استخدام القوة العسكرية لضم جرينلاند.

وفي معرض التحدث لبودكاست "بوليتيكال ثينكينج" التابع لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قال لأمي إن الولايات المتحدة "رغم الضجيج استجابت لمخاوفنا".

وأضاف: "تراجع دونالد ترامب عن أي مقترح للجوء للقوة، وعن الرسوم الجمركية".

وقال: "السبب هو أن صديقه المقرب، متمثلا في المملكة المتحدة، وشركاءه الأوروبيين، أعربوا عن استيائهم وبالتالي تراجع".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ديفيد لامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جرينلاند المملكة المتحدة جزيرة جرينلاند

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحذير لمرضى السرطان.. مكمل غذائي شائع يقلل من فعالية العلاج
نصائح طبية

تحذير لمرضى السرطان.. مكمل غذائي شائع يقلل من فعالية العلاج
"التجميد بالفريزر".. خطوة بسيطة لتقليل أضرار زيادة الوزن وأمراض القلب
نصائح طبية

"التجميد بالفريزر".. خطوة بسيطة لتقليل أضرار زيادة الوزن وأمراض القلب
نقل شعائر صلاة الجمعة بعد قليل من المسجد الكبير بالبحيرة
أخبار مصر

نقل شعائر صلاة الجمعة بعد قليل من المسجد الكبير بالبحيرة
أحمد السقا يُقبل يد والدة الاستايلست ريهام عاصم في عزاء ابنتها (صور)
زووم

أحمد السقا يُقبل يد والدة الاستايلست ريهام عاصم في عزاء ابنتها (صور)
ريهام حجاج تتغزل في زوجها وتحتفل بعيد ميلاده على طريقتها
زووم

ريهام حجاج تتغزل في زوجها وتحتفل بعيد ميلاده على طريقتها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"نادي تعري وعلاقة غير شرعية".. الفضائح تطارد وزيرة العمل في إدارة ترامب.. (صور)
وساطة أم مساومة؟.. خبراء يفندون دوافع تدخل ترامب في أزمة سد النهضة