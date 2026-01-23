رياح مثيرة للرمال بهذه المناطق.. توقعات طقس الساعات المقبلة

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم تتميز بأجواء مشمسة مستقرة على مناطق شمال البلاد، مع ظهور بعض السحب العالية غير المؤثرة على جنوب البلاد وشبه جزيرة سيناء.

وحذرت الهيئة من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، مشيرة إلى احتمالية تراكم الأتربة العالقة على بعض مناطق القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد.

ومن جانبها، كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريحات لمصراوي، حقيقة تأثير العاصمة هاري التي تضرب دول شمال إفريقيا على مصر.

وقالت إن العاصفة هاري لن تؤثر على الأحوال الجوية في مصر، مؤكدة أن البلاد لا تتأثر بالعواصف التي تضرب دول المغرب العربي، مثل الجزائر وليبيا وتونس، أو بعض مناطق جنوب أوروبا مثل إيطاليا واليونان.

درجات الحرارة العظمى اليوم الجمعة

القاهرة: 21 درجة مئوية.

العاصمة الجديدة: 22 درجة مئوية.

المنصورة: 21 درجة مئوية.

شرم الشيخ: 26 درجة مئوية.

