إعلان

مصرع عامل إثر سقوطه من مبنى تحت الإنشاء بالعاصمة الإدارية

كتب : محمد شعبان

11:56 ص 23/01/2026 تعديل في 12:07 م

جثة - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خيم الحزن على أحد المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم، إثر وقوع حادث سقوط مأساوي من علو شاهق، بعدما سقط أحد الأشخاص من الطابق العاشر بمبنى تحت الإنشاء، ليفارق الحياة على الفور قبل محاولات إنقاذه.

على طريق حي الوزراء الاستراتيجي، وتحديداً في المنطقة الواقعة بعد "موقع النيل"، وقعت الفاجعة التي جمدت الدماء في عروق العمال. فبينما كانت عجلة العمل تدور، اختل توازن الضحية ليسقط من الطابق العاشر، حيث ارتطم بالأرض بقوة لم تمهله سوى ثوانٍ معدودة، ليتحول موقع البناء إلى مسرح جريمة مؤقت تحت وطأة الصدمة.

فور ورود البلاغ، هرعت قوات الأمن إلى الموقع. وبالمعاينة، عُثر على جثمان الضحية وسط بركة من الدماء، فيما قامت السلطات بفرض كردون أمني حول المبنى محل الواقعة لاستجواب شهود العيان من زملائه.

اقرأ أيضًا:
قرار قضائي عاجل بشأن البلوجر "عمر فرج" وشقيقه لاتهامهما ببث محتوى خادش

سيدة تتهم طبيب عظام بالتحرش بها داخل عيادته بالدقي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جثة العاصمة الجديدة سقوط من علو القاهرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

5 خطوات.. كيف تستقبل قناة تايم سبورتس لمشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز؟
رياضة محلية

5 خطوات.. كيف تستقبل قناة تايم سبورتس لمشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز؟
هل طلب الاعتزال بقميص بيراميدز؟.. مصدر يكشف رغبة عبدالله السعيد
رياضة محلية

هل طلب الاعتزال بقميص بيراميدز؟.. مصدر يكشف رغبة عبدالله السعيد
كيف تحبُّ القراءة؟.. 9 خطوات ينصح بها مركز الأزهر للفتوى
أخبار

كيف تحبُّ القراءة؟.. 9 خطوات ينصح بها مركز الأزهر للفتوى

حريق واستنفار أمني.. ماذا حدث داخل مركز البحوث الزراعية بالدقي؟
حوادث وقضايا

حريق واستنفار أمني.. ماذا حدث داخل مركز البحوث الزراعية بالدقي؟
بـ"فستان جريء".. منى زكي تخطف الأنظار بأحدث ظهور والجمهور يعلق (صور)
زووم

بـ"فستان جريء".. منى زكي تخطف الأنظار بأحدث ظهور والجمهور يعلق (صور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"نادي تعري وعلاقة غير شرعية".. الفضائح تطارد وزيرة العمل في إدارة ترامب.. (صور)
وساطة أم مساومة؟.. خبراء يفندون دوافع تدخل ترامب في أزمة سد النهضة