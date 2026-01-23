فرص عمل جديدة بشركات الكهرباء - الشروط والتخصصات

كتب - محمد صلاح:

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، برئاسة المهندس جابر دسوقي، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الهندسية والتخصصية والفنية بعدد من شركات توزيع الكهرباء التابعة، وذلك في إطار دعم منظومة العمل بالشركات وتعزيز كفاءة التشغيل، خاصة في مجالات الشبكات والتقنيات الحديثة والعدادات الذكية.

وأوضحت الشركة، في إعلانها الرسمي رقم (1) لسنة 2023، أن الوظائف المطلوبة تشمل تخصصات هندسية في مجالات الكهرباء، الاتصالات، الحاسبات، وأمن المعلومات، إلى جانب وظائف فنية لحملة الدبلومات الفنية والمعاهد المتوسطة المعتمدة.

شروط الوظائف الهندسية

اشترطت الشركة أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس الهندسة أو الحاسبات أو الاتصالات، ومقيدًا بنقابة المهندسين أو نقابة العلميين، مع إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام برامج الحاسب الآلي، خاصة حزمة MS Office.

وأشارت إلى تفضيل الحاصلين على شهادات متخصصة في:

نظم التشغيل Linux – Unix

قواعد البيانات Oracle – SQL – PLSQL

شبكات الحاسب وأمن المعلومات مثل CCNA، CCNP R/S، CCNP Security

شروط الوظائف الفنية

يشترط للوظائف الفنية الحصول على دبلوم صناعي ثلاث أو خمس سنوات، أو معهد إعداد فنيين أو معاهد فوق متوسطة معتمدة، في تخصصات الكهرباء أو أجهزة التحكم، مع الإلمام بأساسيات الحاسب الآلي ومستوى متوسط في اللغة الإنجليزية.

الشروط العامة

حددت القابضة لكهرباء مصر عددًا من الشروط العامة، أبرزها:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك

ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة

ألا يزيد سن المتقدم على 32 عامًا في تاريخ نهاية التقديم

أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها

القبول بالعمل بنظام الورديات والعمل الجماعي

وأكدت الشركة أن التقديم يتم إلكترونيًا فقط من خلال الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر، ولمدة أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان، على أن يتم إخطار المستوفين للشروط بموعد ومكان الاختبارات عبر وسائل التواصل المسجلة.

نظام التعاقد

أوضحت القابضة لكهرباء مصر أن التعاقد سيتم بنظام المكافأة الشاملة الشهرية، مع وضع المقبولين تحت الاختبار لمدة لا تقل عن عام، وفقًا للائحة المعمول بها، مع اجتياز البرامج التدريبية التي تقررها جهة العمل.