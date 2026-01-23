إعلان

بعد ارتفاع أسعارها.. 7 نصائح لتقليل استهلاك باقة الإنترنت

كتب- محمود الهواري:

11:48 ص 23/01/2026 تعديل في 11:59 ص

توفير باقة الانترنت

في ظل ارتفاع أسعار باقات الإنترنت، اشتكى عدد كبير من المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي من نفادها بسرعة، ما أصبح يمثل عبئا إضافيا على ميزانياتهم الشهرية.

ولتسهيل إدارة استهلاك الإنترنت والحفاظ على الباقة لأطول فترة ممكنة، يقدم "مصراوي" مجموعة نصائح عملية تساعد المستخدمين على تقليل استهلاك البيانات دون التأثير على استخدام التطبيقات الضرورية.

نصائح لتقليل استهلاك باقة الإنترنت:

1 - تفعيل وضع توفير البيانات من خلال الانتقال إلى الإعدادات، ثم اختيار "استخدام البيانات" وتفعيل خيار "توفير البيانات" لتقليل نشاط التطبيقات في الخلفية.

2- استخدام التطبيقات الخفيفة مثل "Facebook Lite" و"Messenger Lite"، لأنها تستهلك بيانات أقل مقارنة بالإصدارات العادية.

3- إيقاف بيانات الهاتف عند عدم الحاجة: والاعتماد على شبكة الواي فاي في المنزل أو في الأماكن التي توفر الخدمة.

4- إغلاق البيانات قبل النوم لتجنب استهلاك التطبيقات للإنترنت دون علم المستخدم.

5- تعطيل التشغيل التلقائي للفيديوهات والسماح بتشغيلها فقط عند الاتصال بشبكة الواي فاي.

6- إيقاف التحديث التلقائي للتطبيقات لتقليل استهلاك البيانات غير الضروري.

7- اختيار جودة أقل للفيديوهات عند المشاهدة لتقليل استهلاك الباقة بشكل كبير.

باقة الانترنت تقليل استهلاك باقة الانترنت نفاد باقة الانترنت

