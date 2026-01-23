إعلان

حريق في مستودع نفط بعد هجوم مسيرة في بينزا الروسية

كتب : مصراوي

10:28 ص 23/01/2026

طائرة مسيرة - ارشيفية

موسكو- (د ب أ)

اندلع حريق في مستودع نفط بمدينة بينزا الروسية نتيجة سقوط طائرة مسيرة الليلة الماضية، حسبما أفاد أوليج ميلنيتشينكو حاكم مقاطعة بينزا.

وكتب ميلنيتشينكو عبر "تلجرام" صباح اليوم الجمعة، أنه "حوالي الساعة الرابعة فجرا (بالتوقيت المحلي)، تسبب هجوم بمسيرة في اندلاع حريق بمستودع نفط في بينزا"، وفقا لقناة روسيا اليوم.

وأوضح الحاكم أن أنظمة الدفاع الجوي أصابت 4 طائرات مسيرة، وسقط حطام إحداها على المستودع، مما أدى إلى اندلاع الحريق دون أن يسجل هناك وقوع ضحايا أو إصابات، حسب المعلومات الأولية.

وأضاف المسؤول أن فرق الطوارئ تعمل في الموقع ويشارك 46 من رجال الإطفاء و14 قطعة من المعدات في إخماد الحريق.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها هذا الصباح أن قواتها دمرت 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مختلف المناطق الروسية خلال الليلة الماضية.

ووسعت أوكرانيا نطاق هجماتها على أصول الطاقة الروسية، مستهدفة ليس فقط مصافي النفط الخام، بل أيضاً خطوط الأنابيب، وبشكل متزايد محطات تصدير النفط المنقول بحراً وأسطولاً من الناقلات المعروفة بـ"أسطول الظل" التي تحمل إمدادات روسية.

