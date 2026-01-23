القوات الإسرائيلية تمشط أطراف بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان

بيروت- (د ب أ)

قامت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة استهدفت أطراف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ صباحاً عملية تمشيط انطلاقاً من موقع "الراهب" بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف بلدة عيتا الشعب.

يُذكر أن إسرائيل لم تلتزم بشكل كامل ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، حيث لا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشن غارات بشكل شبه يومي في جنوب لبنان، مع استمرار تواجدها في عددٍ من النقاط بالمناطق الحدودية.