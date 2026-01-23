إعلان

القوات الإسرائيلية تمشط أطراف بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان

كتب : مصراوي

10:38 ص 23/01/2026

الجيش الاسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بيروت- (د ب أ)

قامت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة استهدفت أطراف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ صباحاً عملية تمشيط انطلاقاً من موقع "الراهب" بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف بلدة عيتا الشعب.

يُذكر أن إسرائيل لم تلتزم بشكل كامل ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، حيث لا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشن غارات بشكل شبه يومي في جنوب لبنان، مع استمرار تواجدها في عددٍ من النقاط بالمناطق الحدودية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القوات الإسرائيلية جنوب لبنان الجيش الإسرائيلي إسرائيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحذير لمرضى السرطان.. مكمل غذائي شائع يقلل من فعالية العلاج
نصائح طبية

تحذير لمرضى السرطان.. مكمل غذائي شائع يقلل من فعالية العلاج
"التجميد بالفريزر".. خطوة بسيطة لتقليل أضرار زيادة الوزن وأمراض القلب
نصائح طبية

"التجميد بالفريزر".. خطوة بسيطة لتقليل أضرار زيادة الوزن وأمراض القلب
نقل شعائر صلاة الجمعة بعد قليل من المسجد الكبير بالبحيرة
أخبار مصر

نقل شعائر صلاة الجمعة بعد قليل من المسجد الكبير بالبحيرة
أحمد السقا يُقبل يد والدة الاستايلست ريهام عاصم في عزاء ابنتها (صور)
زووم

أحمد السقا يُقبل يد والدة الاستايلست ريهام عاصم في عزاء ابنتها (صور)
ريهام حجاج تتغزل في زوجها وتحتفل بعيد ميلاده على طريقتها
زووم

ريهام حجاج تتغزل في زوجها وتحتفل بعيد ميلاده على طريقتها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"نادي تعري وعلاقة غير شرعية".. الفضائح تطارد وزيرة العمل في إدارة ترامب.. (صور)
وساطة أم مساومة؟.. خبراء يفندون دوافع تدخل ترامب في أزمة سد النهضة