فقدان 8 أشخاص وإنقاذ 13 بعد انقلاب قارب يقل فلبينيين في بحر الصين الجنوبي

كتب : مصراوي

10:26 ص 23/01/2026

الهجرة غير الشرعية - ارشيفية

بانكوك- (أ ب)

ذكر خفر السواحل الصيني في بيان اليوم الجمعة أن ثمانية أشخاص فقدوا بعد أن انقلب قارب على متنه 21 فلبينيا في بحر الصين الجنوبي.

وأفاد البيان بأن خفر السواحل أنقذ 13 شخصا في العملية التي لا تزال مستمرة.

وانقلب القارب على بعد حوالي 55 ميلا بحريا(101 كيلومترا) شمال غرب شعاب سكاربوروه وهو واحد من أكثر الشعاب المرجانية المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وتشهد المنطقة مواجهات متكررة بين السفن الصينية والفلبينية. وتطالب كلتا الدولتين بالسيادة على المنطقة وتقومان بدوريات في المياه القريبة من الشعاب المرجانية، التي تطالب بها أيضا فيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان.

واصطدمت سفينة تابعة للبحرية الصينية عن طريق الخطأ بسفينة تابعة لخفر السواحل الصيني في أغسطس، أثناء محاولتها للتصدى لسفينة تابعة لخفر السواحل الفلبيني بالقرب من شعاب سكاربورو.

