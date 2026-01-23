إعلان

حريق واستنفار أمني.. ماذا حدث داخل مركز البحوث الزراعية بالدقي؟

كتب : محمد شعبان

11:51 ص 23/01/2026 تعديل في 12:02 م

لحظة اندلاع النيران بالمبنى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت التحريات الأمنية ملابسات حريق اندلع داخل المركز القومي للبحوث الزراعية بشارع التحرير بمنطقة الدقي وسط الجيزة تحديداً في أحد أكثر مبانيه حساسية، مما تسبب في تصاعد سحب كثيفة من الأبخرة التي غطت سماء المنطقة.

بدأت الواقعة حين تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغاً عاجلاً يفيد بنشوب حريق في الطابق الأخير (السابع) بمبنى مكون من 7 طوابق داخل المركز.

تكمن خطورة الحادث في كون الطابق المحترق هو "مبنى الكيماويات"، مما أدى إلى تفاعلات حرارية وتصاعد أبخرة كيميائية كثيفة، استدعت تعاملاً خاصاً وحذراً من قِبل رجال الإطفاء لتجنب حدوث حالات اختناق أو انفجارات ثانوية.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بـ 8 سيارات إطفاء مدعومة بسلالم هيدروليكية للوصول إلى الطابق السابع. وفرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً واسعاً في محيط المبنى؛ لضمان سرعة وصول صهاريج المياه ومنع المواطنين من استنشاق الأبخرة المتصاعدة.

الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، ونجحت خطط الطوارئ داخل المركز في إخلاء المبنى من الباحثين والموظفين فور انطلاق صافرات الإنذار، مما قلل من فداحة الواقعة واقتصرت الخسائر على الجوانب المادية والمعملية.

عقب السيطرة على ألسنة اللهب، بدأ رجال الإطفاء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال المواد الكيميائية. وانتقلت فرق المعمل الجنائي للموقع للوقوف على أسباب الحريق، وما إذا كان ناتجاً عن ماس كهربائي أم تفاعل كيميائي مفاجئ، في حين باشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد حجم التلفيات.

اقرأ أيضًا:
قرار قضائي عاجل بشأن البلوجر "عمر فرج" وشقيقه لاتهامهما ببث محتوى خادش

سيدة تتهم طبيب عظام بالتحرش بها داخل عيادته بالدقي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مركز البحوث الزراعية الدقي أبخرة سامة مواد كيميائية حريق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أسرة يمنية تنجو من الموت.. 6 حالات اختناق في حريق شقة بالزيتون
حوادث وقضايا

أسرة يمنية تنجو من الموت.. 6 حالات اختناق في حريق شقة بالزيتون
بـ"فستان جريء".. منى زكي تخطف الأنظار بأحدث ظهور والجمهور يعلق (صور)
زووم

بـ"فستان جريء".. منى زكي تخطف الأنظار بأحدث ظهور والجمهور يعلق (صور)
هل طلب الاعتزال بقميص بيراميدز؟.. مصدر يكشف رغبة عبدالله السعيد
رياضة محلية

هل طلب الاعتزال بقميص بيراميدز؟.. مصدر يكشف رغبة عبدالله السعيد
بعد النوبة القلبية.. دراسة تكشف تكون خلايا عضلية جديدة في القلب
نصائح طبية

بعد النوبة القلبية.. دراسة تكشف تكون خلايا عضلية جديدة في القلب
5 خطوات.. كيف تستقبل قناة تايم سبورتس لمشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز؟
رياضة محلية

5 خطوات.. كيف تستقبل قناة تايم سبورتس لمشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"نادي تعري وعلاقة غير شرعية".. الفضائح تطارد وزيرة العمل في إدارة ترامب.. (صور)
وساطة أم مساومة؟.. خبراء يفندون دوافع تدخل ترامب في أزمة سد النهضة