حريق واستنفار أمني.. ماذا حدث داخل مركز البحوث الزراعية بالدقي؟

كشفت التحريات الأمنية ملابسات حريق اندلع داخل المركز القومي للبحوث الزراعية بشارع التحرير بمنطقة الدقي وسط الجيزة تحديداً في أحد أكثر مبانيه حساسية، مما تسبب في تصاعد سحب كثيفة من الأبخرة التي غطت سماء المنطقة.

بدأت الواقعة حين تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغاً عاجلاً يفيد بنشوب حريق في الطابق الأخير (السابع) بمبنى مكون من 7 طوابق داخل المركز.

تكمن خطورة الحادث في كون الطابق المحترق هو "مبنى الكيماويات"، مما أدى إلى تفاعلات حرارية وتصاعد أبخرة كيميائية كثيفة، استدعت تعاملاً خاصاً وحذراً من قِبل رجال الإطفاء لتجنب حدوث حالات اختناق أو انفجارات ثانوية.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بـ 8 سيارات إطفاء مدعومة بسلالم هيدروليكية للوصول إلى الطابق السابع. وفرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً واسعاً في محيط المبنى؛ لضمان سرعة وصول صهاريج المياه ومنع المواطنين من استنشاق الأبخرة المتصاعدة.

الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، ونجحت خطط الطوارئ داخل المركز في إخلاء المبنى من الباحثين والموظفين فور انطلاق صافرات الإنذار، مما قلل من فداحة الواقعة واقتصرت الخسائر على الجوانب المادية والمعملية.

عقب السيطرة على ألسنة اللهب، بدأ رجال الإطفاء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال المواد الكيميائية. وانتقلت فرق المعمل الجنائي للموقع للوقوف على أسباب الحريق، وما إذا كان ناتجاً عن ماس كهربائي أم تفاعل كيميائي مفاجئ، في حين باشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد حجم التلفيات.

