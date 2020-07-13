مقتل جندي تركي شمال العراق
03:35 ص الإثنين 13 يوليه 2020
أنقرة - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل أحد جنودها خلال اشتباكات شمال العراق.
وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن جنديًا قُتل شمالي العراق بعد نقله إلى المستشفى، من جراء إصابته خلال اشتباكات مسلحة شمالي العراق.
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