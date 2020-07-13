أكثر الكلمات إنتشاراً

افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

مقتل جندي تركي شمال العراق

03:35 ص الإثنين 13 يوليه 2020
مقتل جندي تركي شمال العراق

أرشيفية

أنقرة - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل أحد جنودها خلال اشتباكات شمال العراق.
وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن جنديًا قُتل شمالي العراق بعد نقله إلى المستشفى، من جراء إصابته خلال اشتباكات مسلحة شمالي العراق.

هذا المحتوى من

Asha
العراق اشتباكات مسلحة وزارة الدفاع التركية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 82070

    عدد المصابين

  • 24419

    عدد المتعافين

  • 3858

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 12597849

    عدد المصابين

  • 7090230

    عدد المتعافين

  • 561617

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان