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الأمم المتحدة ترحب بإعلان رفع القوة القاهرة عن صادرات النفط الليبية

10:57 م الجمعة 10 يوليه 2020
الأمم المتحدة ترحب بإعلان رفع القوة القاهرة عن صادرات النفط الليبية

ستيفاني وليامز القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة

طرابلس - أ ش أ
رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة عن الصادرات وإعادة فتح النفط.
وذكرت "بوابة الوسط " الليبية، أن الطرفين بحثا، خلال اجتماع عقد اليوم الجمعة، في جنيف، إعادة إحياء الحوار السياسي والمبادرة الأخيرة لوقف إطلاق النار، والحاجة لتكثيف الجهود لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة الليبية.
من جانبها، رحبت وليامز بموقف عقيلة صالح الداعم لوقف إطلاق نار فوري ودائم لاسيما في سرت.
وناشد الطرفان الجهات الدولية بوقف تدخلاتها السلبية في ليبيا، وتسهيل ودعم العملية السياسية، لتدارك وقوع كارثة إنسانية واقتصادية جديدة في سرت والهلال النفطي.

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ستيفاني وليامز مجلس النواب الليبي إعلان القاهرة النفط الليبي

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