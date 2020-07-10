‏ترامب: علاقتنا مع الصين تضررت بشكل كبير

‎وكالات:

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن علاقة الولايات المتحدة مع الصين تضررت بشكل كبير .

وأضاف ترامب، حسبما نقلت عنه فضائية العربية، أن الولايات المتحدة لا تفكر حاليا في المرحلة الثانية من اتفاق التجارة مع الصين.

وكان ترامب، أكد في تصريحات سابقة، أن الصين تسببت في أضرار كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية وباقي دول العالم.

وقال ترامب، في تغريده عبر حسابه الرسمي على تويتر: "تسببت الصين في أضرار كبيرة للولايات المتحدة وبقية العالم".

وكان ترامب، صرح مؤخرا بأن الولايات المتحدة فى طريقها إلى "انتصار هائل" على ما يطلق عليه "الطاعون الرهيب من الصين" على الرغم من الزيادة الكبيرة في حالات الإصابات الجديدة بعدوى كورونا.

كانت رسالة الفيديو المتفائلة هي الاحتفال بعيد الاستقلال، ولكن تم إلغاء العديد من أحداث 4 يوليو لأسباب تتعلق بالصحة العامة، حيث تم إغلاق الشواطئ في فلوريدا وكاليفورنيا، وإلغاء عروض المدينة وتقليص عروض الألعاب النارية.