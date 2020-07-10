أكثر الكلمات إنتشاراً

محمود رضا الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

‏ترامب: علاقتنا مع الصين تضررت بشكل كبير

06:32 م الجمعة 10 يوليه 2020
‏ترامب: علاقتنا مع الصين تضررت بشكل كبير

دونالد ترامب

‎وكالات:
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن علاقة الولايات المتحدة مع الصين تضررت بشكل كبير .
وأضاف ترامب، حسبما نقلت عنه فضائية العربية، أن الولايات المتحدة لا تفكر حاليا في المرحلة الثانية من اتفاق التجارة مع الصين.
وكان ترامب، أكد في تصريحات سابقة، أن الصين تسببت في أضرار كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية وباقي دول العالم.
وقال ترامب، في تغريده عبر حسابه الرسمي على تويتر: "تسببت الصين في أضرار كبيرة للولايات المتحدة وبقية العالم".
وكان ترامب، صرح مؤخرا بأن الولايات المتحدة فى طريقها إلى "انتصار هائل" على ما يطلق عليه "الطاعون الرهيب من الصين" على الرغم من الزيادة الكبيرة في حالات الإصابات الجديدة بعدوى كورونا.
كانت رسالة الفيديو المتفائلة هي الاحتفال بعيد الاستقلال، ولكن تم إلغاء العديد من أحداث 4 يوليو لأسباب تتعلق بالصحة العامة، حيث تم إغلاق الشواطئ في فلوريدا وكاليفورنيا، وإلغاء عروض المدينة وتقليص عروض الألعاب النارية.

دونالد ترامب أمريكا الصين

الخبر التالى:

أمريكا تعتزم إصدار إعلان بشأن بحر الصين الجنوبي الأسبوع المقبل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 79254

    عدد المصابين

  • 22753

    عدد المتعافين

  • 3617

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 12192761

    عدد المصابين

  • 7090230

    عدد المتعافين

  • 552534

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:غرق 11 شخصًا.. الإسكندرية تعلن الحصيلة النهائية لضحايا شاطئ الموت- صور