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ترامب غاضب من الصين ويحمّلها مسؤولية تضرر بلاده من كورونا

03:58 ص الأربعاء 01 يوليه 2020
ترامب غاضب من الصين ويحمّلها مسؤولية تضرر بلاده من كورونا

دونالد ترامب

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "غضب متزايد" حيال الصين، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "بينما أشاهد الوباء ينشر وجهه القبيح في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الضرر الهائل الذي ألحقه بالولايات المتحدة، أصبحت غاضبًا أكثر فأكثر من الصين.. يمكن للناس رؤيته، ويمكنني أن أشعر به".

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تخوض معركة لإنقاذ تراثها وتاريخها وعظمتها.

ويحمل الرئيس الأمريكي الصين مسؤولية تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم، معتبرًا أنها أخفت معلومات حول المرض منذ بداية انتشاره في ديسمبر من العام الماضي.

وتأتي تغريدة ترامب بالتزامن مع إيقاف 16 ولاية على الأقل، خطط إعادة الفتح أو التراجع عنها، بعد رصد زيادات كبيرة في حالات الإصابة بالفيروس في مناطق واسعة من الولايات المتحدة.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر زيادة يومية في عدد إصابات فيروس كورونا المستجد، منذ بداية الوباء.

وأوضح إحصاء جديد لوكالة "رويترز"، أن أكثر من 46 ألف إصابة جديدة بالفيروس تم تسجيلها في البلاد.​​

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