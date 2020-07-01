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مقتل 18 شخصا على الأقل جراء انفجار في مستشفى خاص بإيران

03:30 ص الأربعاء 01 يوليه 2020
مقتل 18 شخصا على الأقل جراء انفجار في مستشفى خاص بإيران

انفجار

طهران - (د ب أ):
لقي 18 شخصا على الأقل حتفهم جراء انفجار هائل بمستشفى خاص في شمال العاصمة الإيرانية طهران، حسبما ذكر متحدث باسم فرقة الإطفاء لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية مساء الثلاثاء.

وأصيب آخرون في الانفجار ونقل ستة أشخاص أصيبوا بجروح مهددة للحياة إلى مستشفيات أخرى بالمنطقة للعلاج.

وتم إخماد الحريق الناجم عن الانفجار بعد ساعتين، بينما تقوم فرقة الإطفاء بالبحث عن وفيات ومصابين بمساعدة الكلاب المدربة.

ووقع الانفجار في مستشفى من خمسة طوابق مساء الثلاثاء، ولا تزال تحقيقات جارية لمعرفة أسبابه.

حادث انفجار مستشفى خاص إيران

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