ترامب يقدم "نظريته" لحادث اعتداء الشرطة على رجل عجوز.. وحاكم نيويورك يطالبه بالاعتذار

كتب- محمد صفوت:

بينما تشتعل الولايات المتحدة بالمظاهرات احتجاجًا على انتهاكات وعنصرية الشرطة التي أدت إلى مقتل مواطن أمريكي من أصول أفريقية قبل نحو أسبوعين في مينسوتا، وتسببت طريقة قتله في غضب كبير بالبلاد، يدافع ترامب عن سياسات الشرطة من حين لآخر ويزعم أن استخدام القوة حلاً لقمع المظاهرات التي وصفها بالعنيفة واتهم حركة أنتيفا اليسارية بتنظيمها وسعيها للفوضى.

ودافع ترامب اليوم، عن دفع شرطيين لرجل سبعيني في منطقة بافالو في نيويورك، تسببا في كسر بالجمجمة له؛ نُقل على إثره للمستشفى.

ويواجه الشرطيين تهم الاعتداء الجسدي من الدرجة الثانية ووكان قد أطلق سراحهما دون دفع كفالة، لكنهما يواجهان عقوبة السجن سبع سنوات حال الإدانة.

وغرد ترامب قائلا: "محتج فلويد السبعيني يمكن أن يكون دُفع من أنتيفا، شاهدته يسقط بقوة أكبر من التي دفع بها، هل يمكن أن تكون معدة مسبقًا؟".

Buffalo protester shoved by Police could be an ANTIFA provocateur. 75 year old Martin Gugino was pushed away after appearing to scan police communications in order to black out the equipment. @OANN I watched, he fell harder than was pushed. Was aiming scanner. Could be a set up? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2020

وتداول رواد التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام أمريكية، فيديو يظهر اعتداء الشرطة على الرجل السبعيني، خلال تطبيقهم لحظر التجوال المفروض في المدينة.

وتمّ توقيفهما عن العمل في وحدة الاستجابة للطوارئ بعد انتشار الفيديو الذي يظهر الحادث على نطاق واسع.

وردًا على توقيف الشرطيين عن العمل، استقال 57 عنصرًا، الوحدة بأكملها من زملائهم.

وتقول محامية الرجل السبعيني مارتن غوغينو، إنها في حيرة من أمرها لفهم تغريدة ترامب حول الحادث، متسائلة هل يقصد أن الواقعة تم إعدادها بالكامل؟.

وتابعت أنهم لم يطلبوا سوى تطبيق القانون ولا شيء خلاف ذلك، وتغريدة ترامب جعلتنا في حيرة، لفهم توجيه ترامب اتهامات لا أساس لها من الصحة.

وقالت في البيان: "كان مارتن دائمًا متظاهرًا سلميًا لأنه يهتم بمجتمع اليوم".

في نفس السياق رد عمدة بافالو بايرون براون، على تغريدة ترامب، قائلا إن المدينة تسعى لاتخاذ إجراءات ضد الظلم العنصري، مشددًا على ضرورة معاقبة الشرطيين على الواقعة.

وانتقد عضو مجلس الشيوخ الجمهوري جون ثون، تغريدة ترامب، قائلا: "الاتهامات الخطيرة يجب أن تقدم بأدلة وحقائق فقط، ولم أرى أي شيء بعد" في إشارة إلى عدم تقديم الرئيس ترامب لأي أدلة حول مزاعمه.

وأكد أن على الرئيس عدم فعل مثل هذه الأمور.

ووصفا الديمقرطية كاثي هوتشل تغريدة ترامب بالمريضة، قائلة: "تغريدة مريضة، الرئيس يستمر في إطلاق نظريات المؤامرة".

ورفض جون فلين، المدعي العام لمقاطعة إيري، التعليق على تغريدة الرئيس، وقال إنه لن يكون لديه أي تعليق آخر على قضية جوجينو لأنها لا تزال قيد التحقيق.

فيما طالب حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، الرئيس دونالد ترامب بالاعتذار عما جاء في تغريدة نشرها بشأن تعامل الشرطة مع متظاهر مسن خلال الاحتجاجات ضد العنصرية.

وقال كومو، اليوم، إنه فوجئ بمحتوى التغريدة وشعر بالصدمة واصفا قراءة ترامب للحادث بأنها مقرفة.

وأضاف أن ترامب يجب أن يعتذر عن دفاعه عن شرطيين دفعا المتظاهر البالغ 75 عاما حتى سقط أرضا خلال الاحتجاجات في مدينة بافالو.