ترامب يقدم "نظريته" لحادث اعتداء الشرطة على رجل عجوز.. وحاكم نيويورك يطالبه بالاعتذار

كتب- محمد صفوت:

بينما تشتعل الولايات المتحدة بالمظاهرات احتجاجًا على انتهاكات وعنصرية الشرطة التي أدت إلى مقتل مواطن أمريكي من أصول أفريقية قبل نحو أسبوعين في مينسوتا، وتسببت طريقة قتله في غضب كبير بالبلاد، يدافع ترامب عن سياسات الشرطة من حين لآخر ويزعم أن استخدام القوة حلاً لقمع المظاهرات التي وصفها بالعنيفة واتهم حركة أنتيفا اليسارية بتنظيمها وسعيها للفوضى.

ودافع ترامب اليوم، عن دفع شرطيين لرجل سبعيني في منطقة بافالو في نيويورك، تسببا في كسر بالجمجمة له؛ نُقل على إثره للمستشفى.

ويواجه الشرطيين تهم الاعتداء الجسدي من الدرجة الثانية ووكان قد أطلق سراحهما دون دفع كفالة، لكنهما يواجهان عقوبة السجن سبع سنوات حال الإدانة.

وغرد ترامب قائلا: "محتج فلويد السبعيني يمكن أن يكون دُفع من أنتيفا، شاهدته يسقط بقوة أكبر من التي دفع بها، هل يمكن أن تكون معدة مسبقًا؟".

Buffalo protester shoved by Police could be an ANTIFA provocateur. 75 year old Martin Gugino was pushed away after appearing to scan police communications in order to black out the equipment. @OANN I watched, he fell harder than was pushed. Was aiming scanner. Could be a set up?