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بولندا: العثور على 3 أطنان من الكوكايين في لباب الاناناس

04:17 م الثلاثاء 09 يونيو 2020
بولندا: العثور على 3 أطنان من الكوكايين في لباب الاناناس

بولندا

وارسو (د ب ا)

قال متحدث اليوم الثلاثاء إن القوات الحدودية البولندية في مدينة جدينيا صادرت أكثر من 3 أطنان من الكوكايين المهربة في 144 شاحنة للباب الاناناس المجمد.

وقالت وزارة الداخلية إن المخدرات تبلغ قيمتها في السوق السوداء 344 مليون زلوتي (4ر87 مليون دولار).

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي نُشرت على الموقع الإلكتروني للقوات مسؤولين يرتدون ملابس حمائية وهم يفتحون الحاويات ويستخدمون الفؤوس لكسر الكتل المجمدة من لباب الاناناس للوصول للمخدرات.

وأفاد الموقع أن الحاويات تم شحنها من الإكوادور إلى هامبورج، ثم وصلت جدينيا برا.

وجرى إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص لصلتهم بالمخدرات، وجرى اتهامهم بالجريمة المنظمة وتهريب المخدرات.

بولندا الكوكايين وزارة الداخلية السوق السوداء

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