كوريا الجنوبية تسجل وفاة واحدة و38 إصابة جديدة بكورونا
09:53 ص الثلاثاء 09 يونيو 2020
سول- (د ب أ):
سجلت كوريا الجنوبية 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت السلطات الصحية، الثلاثاء.
ويرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 11 ألفا و852 إصابة.
كما أفادت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي بذلك إلى 274 حالة.
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