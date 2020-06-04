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مقاتلات تابعة للاحتلال الإسرائيلي تقصف مركز أبحاث تابعًا للجيش السوري في حماة

10:46 م الخميس 04 يونيو 2020
مقاتلات تابعة للاحتلال الإسرائيلي تقصف مركز أبحاث تابعًا للجيش السوري في حماة

الاحتلال الإسرائيلي

دمشق - (د ب أ):

قصفت طائرات حربية إسرائيلية مركزًا للبحوث العملية في محافظة حماة وسط سوريا مساء اليوم الخميس.

وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "طائرات حربية إسرائيلية قصفت مركز بحوث الزاوي بمنطقة مصياف بريف حماة الغربي، وتوجد إصابات بين عناصر المركز".

وأضافت المصادر أن "عدة طائرات حربية إسرائيلية قصفت من الأجواء اللبنانية منطقة وعادت إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي في أجواء مصياف بريف حماة".

وتعرضت مواقع عسكرية سورية في ريف حماة الغربي لعدة غارات من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، كان أبرزها غارات شنت على منطقة نهر البارد 60 كيلومترًا شمال غرب محافظة حماة وهو مقر للقوات الإيرانية نهاية أبريل عام 2018.

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