بيل جيتس يعرب عن خيبة أمله لانسحاب أمريكا من منظمة الصحة العالمية

نيويورك - (د ب أ):

قال رجل الأعمال الأمريكي ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس، إنه أصيب "بخيبة أمل" جراء انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، في خضم جائحة فيروس كورونا.

وقال جيتس في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إنه "سيشجع بالتأكيد" الولايات المتحدة للبقاء عضوا في الكيان الدولي "وأن تستمر في الدعم الذي تقدمه".

وقال إنه "إذا كان يجب أن نحسن منظمة الصحة العالمية، فهذا ما سنفعله، لكن بقاءنا معا في المنظمة مهم. ستكون هناك جائحة أخرى".

وقال جيتس إنه لم يتحدث بعد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ إعلان انسحاب بلاده من المنظمة التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، لكنه قال إنه يعتزم" القيام بذلك بشكل غير مباشر على الأقل".

وأضاف أنه يعتقد أن "هناك سبيلا لتجاوز ذلك".

وتعد مؤسسة بيل ميليندا جيتس من بين أكبر المانحين من القطاع الخاص للمنظمة، ولها دور نشط في محاربة فيروس كورونا.

وكان جيتس هدفا في الآونة الأخيرة لنظريات مؤامرة، من بينها مزاعم بأن الملياردير الأمريكي يسعى لجني أرباح من عملية تطوير لقاحات.

وقال جيتس إنها "بطريقة ما غريبة للغاية، تريد تقريبا أن تراها كدعابة، لكنها ليست دعابة .. إنها غبية وغريبة. وتكرارها يعطيها تقريبا مصداقية".