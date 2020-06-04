السفير الأمريكي بموسكو: إرسال أجهزة تنفس اصطناعي لروسيا مثال على التعاون المشترك

موسكو - أ ش أ

أكد السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان، اليوم الخميس، أن إرسال أجهزة تنفس اصطناعي من الولايات التحدة إلى روسيا هو مثال على كيفية مساعدة كل من موسكو وواشنطن بعضهما البعض في مواجهة التحديات المشتركة، على الرغم من الخلافات السياسية.

وقال سولفيإن، أثناء تسليم الأجهزة للجانب الروسي، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "تسليم هذه الأجهزة هو مثال على كيفية مساعدة الولايات المتحدة للشعب الروسي.. يمكن أن تكون لدينا خلافات كبيرة في السياسة مع السلطات الروسية، لكننا ملتزمون بمساعدة الشعب الروسي للتغلب على هذا التحدي الخطير بسبب وباء كورونا".

وأشار السفير الأمريكي إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن توريد المعدات الطبية خلال الاتصالات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.

وخصصت الولايات المتحدة 200 جهاز من أجهزة التنفس الاصطناعي وملحقاتها بمبلغ 5.6 مليون دولار لمكافحة فيروس"كورونا" المستجد؛ وتم إرسال الدفعة الأولى التي شملت 50 جهازًا إلى موسكو في نهاية مايو الماضي.