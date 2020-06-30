شركة أمريكية تعلن عن نتائج "مشجعة" للقاح تجريبي لفيروس كورونا

وكالات

أعلنت شركة "إينوفيو" الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية، اليوم الثلاثاء، عن نتائج أولية وصفتها بالمشجعة لاختبارات على لقاح تجريبي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) حسبما ذكرت فرانس برس.

واستخدم اللقاح التجريبي على 40 متطوعًا، حرك جهاز المناعة لدى 94 بالمئة من الذين أنهوا المرحلة الأولى من التجربة السريرية، ما يعني أنهم حصلوا على حقنتين، بفارق أربعة أسابيع.

ويطلق على لقاح شركة "إينوفيو" اسم "إينو-480" ويقوم بضخ الحمض الريبي النووي في جسم الإنسان كي يطلق ردا معينا من جهاز المناعة ضد فيروس كورونا المستجد.

وتم حقن الدواء تحت الجلد بإبرة، ثم تم تحفيزه بجهاز يشبه فرشاة الأسنان يقوم بإيصال دفعة كهرباء لجزء من الثانية ما يسمح للحمض النووي باختراق خلايا الجسم والقيام بمهمته.

وتُعد الشركة الأمريكية واحدة من شركات مشمولة بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنتاج مئات ملايين الجرعات من اللقاح بحلول يناير المقبل، في إطار ما أطلق عليه "أوبيريشن وارب سبيد" (العملية الفائقة السرعة).

وعقار "إينوفيو" هو اللقاح الوحيد بالحمض النووي الذي يبقى في حالة مستقرة في حرارة الغرفة لأكثر من عام، ولا يحتاج لتبريد للنقل أو للتخزين لسنوات عدة، وفق ما أعلن الرئيس التنفيذي للشركة "جوزف كيم"، وهذه ميزة كبيرة عندما يتعلق الأمر بتحصين أشخاص في دول نامية، حيث من الصعب الحفاظ على سلسلة البرودة الضرورية لحفظ العديد من الأشياء.

جدير بالذكر أن ما مجموعه 23 مشروعا على لقاحات لـ"كوفيد-19" بدأت اختبارات كلينيكية على البشر، وفق جامعة لندن للنظافة الشخصية والطب الإستوائي، وانتقل العديد من تلك اللقاحات التجريبية للمرحلة الثانية أو الثالثة ما يعني أنه تم حقنها في آلاف بل حتى عشرات آلاف المتطوعين.