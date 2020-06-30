مقتل وإصابة ٣٢ شخصًا في انفجار بمركز طبي في طهران

وكالات

قتل ١٩ شخصًا على الأقل، فيما أصيب ١٣ آخرون في انفجار في العاصمة الإيرانية طهران، مساء اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وقال جلال ملكي المتحدث باسم منظمة الإطفاء في طهران، إن الوفیات 15 امرأة و4 رجال، مشيرا إلى أنه تمت معالجة 7 جرحى ميدانيا، فيما نقل 6 مصابين إلى المشفى.

وصرح حامد رضا جودرزي، نائب حاكم طهران للتلفزيون الرسمي، بأن الانفجار سببه تسرب للغاز.

ونفى إيرج حريرجي نائب وزير الصحة الإيراني، الأنباء التي تحدثت عن تسرب مواد مشعة جراء الحريق في المركز الطبي

وذكرت وكالة أنباء إيرانية "إيسنا" أن الانفجار، الذي لا يعرف سببه وقع في في منطقة تجريش في العاصمة طهران، وتصاعد أعمدة الدخان في منطقة الانفجار.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن انفجارات وقعت في مركز "سينا أطهر" الطبي، في منطقة تجريش شمالي طهران، وتسبب في تدمير جزئي في بعض المباني المجاورة وتحطم النوافذ.

فيما قال رئيس مركز الطوارئ الإيراني، إن الانفجار وقع في الطابق تحت الأرضي بالمركز العلاجي، موضحا إلى أنه من المحتمل أن يكون الحادث ناجما عن انفجارات في كبسولات الغاز.