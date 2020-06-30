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المسماري ينتقد موقف المجتمع الدولي من قضية "حظر السلاح"

10:46 م الثلاثاء 30 يونيو 2020
المسماري ينتقد موقف المجتمع الدولي من قضية "حظر السلاح"

اللواء أحمد المسماري

(وكالات):

انتقد المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الثلاثاء، موقف المجتمع الدولي من ليبيا، خاصة في قضية حظر تصدير السلاح.

وقال المسماري في حوار لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "على حد علمي هناك مخاطبات متبادلة بين لمجلس النواب ومجلس الأمن ولجنة العقوبات الخاصة بليبيا ولم نرى أي نتائج حتى الساعة".

وأضاف أن قضية حظر تصدير السلاح يجري التعامل معها عبر البرلمان الليبي، مؤكدا "دائما البرلمان يطالب المجتمع الدولي بالاستماع إلى حقيقة الأمور في ليبيا، والحكم من خلال ما يصلون إليه من نتائج".

أحمد المسماري ليبيا حظر تصدير السلاح

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