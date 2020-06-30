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كورونا في العالم: 10.5 مليون إصابة والوفيات تقارب 511 ألفا

09:55 م الثلاثاء 30 يونيو 2020
كورونا في العالم: 10.5 مليون إصابة والوفيات تقارب 511 ألفا

فيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ)

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في مختلف أنحاء العالم، 10 ملايين و507 ألفا و990 حالة حتى الساعة 1919 اليوم الثلاثاء، بحسب التوقيت العالمي الموحد "يو.تي.سي"، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في العالم جراء الفيروس بلغت 510 آلاف و899 حالة.

فيروس كورونا كوفيد-19 جامعة جونز هوبكنز

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