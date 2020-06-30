كورونا في العالم: 10.5 مليون إصابة والوفيات تقارب 511 ألفا
واشنطن - (د ب أ)
بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في مختلف أنحاء العالم، 10 ملايين و507 ألفا و990 حالة حتى الساعة 1919 اليوم الثلاثاء، بحسب التوقيت العالمي الموحد "يو.تي.سي"، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في العالم جراء الفيروس بلغت 510 آلاف و899 حالة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
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66754
عدد المصابين
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17951
عدد المتعافين
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2872
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
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عدد المصابين
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5609296
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506152
عدد الوفيات
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