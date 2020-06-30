بسبب الأزمة الاقتصادية.. الجيش اللبناني يمنع اللحوم الحمراء في وجبات جنوده

بيروت - (د ب أ):

كشف مصدر عسكري لبناني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الجيش لن يستخدم اللحوم الحمراء في الوجبات الرئيسية لجنوده بسبب ارتفاع أسعار اللحوم نتيجة لانخفاض قيمة الليرة اللبنانية.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لعدم الحصول على إذن للتحدث إلى وسائل الإعلام، إن "الوجبة الرئيسية والأساسية" للجنود هي عادة اللحوم الحمراء المطبوخة بالخضار وتقدم مع الأرز، مثل اليخنة.

وقال "سيتم تقديم هذه الوجبة الآن بدون اللحم الأحمر، وسيتم تقديمها مثل طبق نباتي يتكون من الخضار والأرز المطبوخ بالزيت فقط".

وقال المصدر إن القرار لا يشمل الدجاج.

وأكدت الوكالة الوطنية للاعلام التي تديرها الدولة هذا القرار.

وذكرت الوكالة "بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي تجتاح لبنان، فإن الجيش، الذي يعاني من نفس الوضع الاقتصادي الصعب، استبعد تماما اللحوم من الوجبات المقدمة للجيش أثناء الخدمة".

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 70 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي منذ أكتوبر الماضي، عندما نزل المتظاهرون إلى الشوارع مطالبين بإصلاحات اقتصادية واتهام الطبقة السائدة بالفساد.