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البرازيل: إصابات كورونا 1.31 مليون والوفيات 57 ألفا و70

04:37 م الأحد 28 يونيو 2020
البرازيل: إصابات كورونا 1.31 مليون والوفيات 57 ألفا و70

فيروس كورونا

ساو باولو- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البرازيل إلى 1.31 مليون حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح الأحد بتوقيت ساو باولو، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وأشارت البيانات إلى أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس في البرازيل بلغ 57,070 حالة، وتعافى 727 ألفا و715 شخصا من المصابين حتى الآن .

وأعلنت البرازيل تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 17 أسبوعا.

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