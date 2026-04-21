قال المحامي بالنقض عصام عجاج، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي يتسبب في أرقام صادمة، حيث يوجد 14 مليون سيدة فوق 34 سنة بلا رجل بسبب هذا القانون.

وأوضح عجاج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس"، أن المشرع يتعامل بازدواجية مع الرجل، حيث يتعرض للحبس في عدة قوانين لعدم سداد النفقة.

وأضاف المحامي أن الدولة أصدرت قرارا بالمنع من السفر للممتنعين عن النفقة، معتبرا أن هذا القرار مخالف للدستور، خاصة أن القانون الجديد الذي يجيزه لم يطبق بعد.

وأشار إلى أن النيابة تستخدم مادة من قانون لم يطبق بعد لتنفيذ عقوبات على الرجال، متسائلا عن عدم تطبيق نفس العقوبات على الزوجة الممتنعة عن تسليم الأولاد.

وشدد عصام عجاج على أن الدستور ينص على أن المواطنين سواء أمام القانون، مطالبا بالمساواة بين الرجل والمرأة في تطبيق العقوبات.